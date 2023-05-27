“العامة للكهرباء” تعلن استكمال تنفيذ شبكة الخطوط في محطة أوباري الغازية

الوطن| رصد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من تركيب معدات مشروع محطة 66 ك.ف أوباري الغازية وإجراء اختبار الجهد العالي للمحطة والتي كللت بالنجاح.

وبحسب ما نشرت الشركة عبر فيسبوك، فقد وصلت إلى موقع المشروع شحنة معدات لأبراج نقل الطاقة تمهيدًا لاستكمال تنفيذ شبكة الخطوط المطلوبة بواقع أربع خطوط هوائية تربط ما بين أوباري الغازية ومحطة تحويل اوباري 220/66 ك.ف ومشروع إيراون وذلك لدعم التغذية الكهربائية لشبكة 66 ك . ف بالمنطقة الجنوبية وزيادة إمكانية تصريف الطاقة المنتجة بمحطة توليد أوباري عن طريق شبكة 66 ك.ف .

ويعتبر هذا المشروع من ضمن المشروعات الإستراتيجية الذي يسعى مجلس إدارة الشركة لاستكمالها عن طريق الإدارة العامة لمشروعات التوزيع التي تتولى متابعة تنفيذها وذلك للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين أداء عملها ولضمان استمرار التغذية الكهربائية في كل الأحياء والمناطق والمدن الليبية.