فريق ليبي يحصد جائزة المبتكر الواعد في البطولةَ العربية للروبوت بقطر

تحصل فريق طلابي ليبي على جائزة المبتكر الواعد خلال مشاركته في فعاليات البطولةَ العربية الرابعة عشرة للروبوت، والتي استضافتها دولة قطر.

ونظم المسابقة التي تواصلت من السادس حتى التاسع من مايو الجاري قسم تكنولوجيا المعلومات بإدارة التوجيه التربوي القطري بالتعاون مع الجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي والنادي العلمي القطري ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

الفريق الليبي الفريق الليبي شارك في البطولة حاملا اسم تايتنز ومثل مدارس إدراك ومعهد التدارك العالي للعلوم والتقنية.

وحصل فريق مدرسة إدراك بمدينة بنغازي على جائزة المبتكر الواعد وتألف من علي مصطفي وأحمد فوزي وفرج الزوي ومحمد الميلاني كما شاركوا في مسابقة تتبع خط التقدم.

كما شاركة د .فاطمة القعود و م.معاذ احباره في مسابقة الابتكار فئة الصناع وتحصلوا على الترتيب الثالث.

وحضر الفعاليات السفير الليبي بقطر محمد اللافي كدعم معنوي للفريق