إعادة مهاجرين حاولوا عبور البحر المتوسط إلى ليبيا

أعلن ناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فلافيو دي جياكومو، عن أن قرابة 500 مهاجر حاولوا عبور البحر المتوسط أعيدوا إلى ليبيا، وذلك بعد يومين من فقد منظمتي إغاثة الاتصال بالقارب الذي يقلهم.

وكتب الناطق عبر حسابه على تويتر: “ليبيا مرفأ غير آمن لا يتعين إعادة المهاجرين إليه أبدا، وهناك 485 مهاجرا رسوا في ميناء بنغازي يوم الجمعة، ولا يتوفر المزيد من التفاصيل لدى المنظمة الدولية للهجرة في هذه المرحلة”.

وقالت جماعة “ألارم فون”، وهي مجموعة ترد على مكالمات الاستغاثة من سفن المهاجرين، إنها فقدت الاتصال بالقارب صباح يوم الأربعاء.

وفي ذلك الوقت الذي جنح فيه القارب الذي تعطل محركه في المياه الدولية على بعد نحو 320 كيلومترا إلى الشمال من ميناء بنغازي الليبي وعلى بعد أكثر من 400 كيلومتر من مالطا أو جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا.