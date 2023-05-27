حفتر يستقبل باتيلي في بنغازي

استقبل القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

وبين مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن اللقاء جرى في مقرّ القيادة العامة بمدينة بنغازي دون كشف مزيد من التفاصيل حول الموضوعات التي جرى مناقشتها خلال اللقاء.

وكان حفتر وباتيلي اتفقا بداية مارس الماضي على أهمية دعم جهود مجلسي النواب والدولة لاستكمال القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات كما أطلع المبعوث الأممي قائد الجيش على خطة البعثة الأممية في المرحلة القادمة والتي ستقود إلى الانتخابات.