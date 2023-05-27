البعثة الأممية لكافة الأطراف المعنية بأحداث الزاوية: يجب أن تظل حماية المدنيين أولويةً قصوى

ليبيا – ذكرت البعثة الأممية في بيان له، اليوم الجمعة، كافة الأطراف المعنية بأحداث الزاوية بأن أي إجراءات متصلة بإنفاذ القانون يجب أن تراعي القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة كما يجب أن تظل حماية المدنيين أولويةً قصوى.

البعثة وفي تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، أفادت بأنها تتابع عن كثب الأحداث التي وقعت أمس الخميس في مدينة الزاوية غرب طرابلس، وأنها على تواصل مستمر مع السلطات الليبية المعنية بهذا الخصوص.

وأشارت البعثة إلى أن هذه الأحداث تشكل تذكيرا بالحاجة الملحة لليبيا إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة من أجل ضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد.