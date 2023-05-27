ليبيا الـثانية عربياً والتاسعة إفريقياً من حيث انتشار مستوى الجريمة

الوطن| رصد

أظهر تقرير لمؤشر الجريمة العالمي للعام 2023، أن ليبيا تحتل المرتبة الثانية عربياً والتاسعة إفريقياً والـ28 عالمياً من حيث انتشار مستوى الجريمة فيها.

التقرير الذي رصده موقع الوطن أشار إلى أن معدل الجريمة في ليبيا جاء عند 60.2 درجة من 100، وفق تصنيف المؤشر.

هذا ويعكس التقرير نتائجه بعد إجراء دراسته على 117 دولة، لقياس مستوى الجريمة في البلاد.

يأتي ذلك مع تزايد حوادث القتل والإعدام التي يشهدها الغرب الليبي، فضلاً عن انتشار المليشيات المسلحة والقصف بالطائرات على هذه المناطق.