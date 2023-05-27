الكوني يزور مقر القناة الأمازيغية الليبية

أجرى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم السبت زيارة لمقر القناة الأمازيغية الليبية للوقوف على سير العمل فيها.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه كان في استقبال الكوني المسؤولين في القناة الذين وضعوه في صورة العمل الذي تقوم به، والنجاحات التي حققتها منذ افتتاحها، بإثرائها المشهد الاعلامي الليبي بالهوية الأمازيغية باعتبارها نافذتهم على العالم.

وأشاد الكوني بالجهود التي تقوم بها القناة للتعريف بالهوية الأمازيغية من خلال إعلام وطني هادف، وطالب القائمين عليها بالاستمرار على نفس النهج في تحقيق النجاحات حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها بكل مهنية.