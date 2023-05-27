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خلال تكريمه متدربين في تطبيقات المحمول.. الدبيبة يزعم  اهتمام حكومته بشريحة الشباب

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

كرم رئيس حكومة المنتهية” عبد الحميد الدبيبة”، المشاركين في المخيم التدريبي لتطبيقات الهاتف المحمول، وذلك بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وعدد من مسؤولي حكومته.

واكد ” الدبيبة” أن حكومته أولت اهتماما كبيراً بشريحة الشباب وأسست ثقافة لتقييمها على جميع المستويات.

وتظهر حاجة دائمة لتأسيس نادٍ للمطورين والمخترعين في مجال التكنولوجيا والذكاء الصناعي، بهدف تقديم الأفكار والاختراعات والمشاريع من زاوية شبابية فنية متقدمة ومستقلة.

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الوطن الليبية

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