حراك تصحيح المسار بالزاوية يطالب حكومة الوحدة بمحاربة أوكار الجريمة بالمدينة والساحل الغربي

طالب حراك تصحيح المسار الزاوية، كلا من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان التابعتين لحكومة الوحدة الوطنية بمحاربة الجريمة والأوكار في الزاوية والساحل الغربي، شريطة الابتعاد عن استغلال مطالب الحراك في تصفية الحسابات السياسية.

ودعا الحراك، في تسجيل مصور، اليوم السبت، بأن تكون العمليات في عمق أوكار التهريب والممنوعات دون تمييز، معرباً عن دعم الغرفة الأمنية المشكّلة من قبل رئاسة الأركان ومجلس الدفاع، للبدء الفعلي في تمركزاتها الأمنية والقبض على المطلوبين مع دعمها للأجهزة الأمنية في المدينة.

وشهدت مدينة الزاوية، خلال الـ48 ساعة الماضية، هجمات بالطيران المسيّر استهدفت مواقع بمدينة الزاوية.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، إن طيرانها استهدف أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجار المخدرات، والاتجار بالبشر.

وقال النائب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة، في تصريحات صحفية، أن القصف طال منزله، متهماً رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول محمد الحداد، باستهداف منزله.

وقال عضو مجلس النواب، في بيان له، اليوم السبت، أن الطيران المسير التركي يقصف موقع بالقرب من جزيرة الركينة في مدينة الزاوية، وتسبب في سقوط جرحى.