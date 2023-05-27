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مصادر إعلامية: قصف مواقع بجانب كوبري بئر الغنم في الزاوية وتحليق طائرات من دون طيار

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

مصادر إعلامية: قصف مواقع بجانب كوبري بئر الغنم في الزاوية وتحليق طائرات من دون طيار

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

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