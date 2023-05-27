الارصاد توضح ملامـح المنخفض الجوي القادم يوم الاثنين

اوضح المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، ملامح المنخفض الجوي القادم يوم الاثنين وما سيصاحبه من تغييرات جوية.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تتاثر مناطق غرب ليبيا من يوم الإثنين بمنخفض جوي صحراوي مصحوب برياح نشطة قد تتجاوز سرعتها (50)كيلو متر / ساعة مثيرة للاتربة والغباروارتفاع فى درجات الحرارة.

كما اشار التقرير إلى أن الفرصة ممكنة لسقوط امطار خفيفة الى متوسطة اليوم السبت على الساحل الشرقى و تكون جيدة على مرتفعات الجبل الاخضر مصحوبة بخلايا رعدية مما قد تسبب في جريان بعض الاودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع تراجع في درجات الحرارة عن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (مايو)، بينما تكون معتدلة على باقي المناطق.

والله اعـــــــــلم.