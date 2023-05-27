شاهد بالفيديو: قصف يستهدف مناطق في الزاوية واستمرار تحليق الطيران المسير

أفاد شهود عيان، مساء اليوم السبت عن استمرار تحليق الطيران المسير بمدينة الزاوية لليوم الثالث على التوالي .

وجدد الطيران المسير شن ضربات جوية على عدة مناطق بمدينة الزاوية بالقرب من جزيرة الركينة، والإشارة الضوئية أولاد صقر، بمدينة الزاوية.

وتصاعدت أعمدة الدخان بالقرب من جزيرة الركينة في مدينة الزاوية، عقب استهداف الطيران المُسير لعدة مواقع بالمنطقة .

وأفاد شهود عيان عن قصف الطيران المسير لمواقع بجانب كوبري بئر الغنم في الزاوية بالتزامن مع استمرار تحليق الطائرات من دون طيار .

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية في بيان تنفيذ ضربات جوية ضد ما وصفتها بـ”أوكار عصابات تهريب المخدرات واتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي”.

وخلال الأيام الماضية، شهدت مدينة الزاوية مظاهرات مناهضة لوجود تشكيلات مسلحة وسط الأحياء السكنية، وممارسة بعضها عمليات إجرامية، وفق بيانات أصدرها محتجون.