قصف الزاوية بالمسير.. هل يعقبه عملية برية موسعة؟

أخبار ليبيا 24

تشهد مدينة الزاوية وما حولها غارات جوية شنتها طائرة مسيرة، استهدفت فيها عدة مواقع مناطق الماية وأبو صرة والحرشة ووسط المدينة وقرب الميناء الزاوية.

ولم تسفر العمليات الجوية، بحسب المعلومات الأولية، عن سقوط قتلى، باستثناء جريح واحد أعلن عنه جهاز الإسعاف والطوارئ، كما لم تسجل أي أضرار مادية كبيرة تذكر.

غموض

ويكتنف الغموض العملية العسكرية الجوية وسط تساؤلات حول ما إذا كان سيعقب القصب عملية برية موسعة، خصوصًا أن الغارات بدأت عقب اجتماع موسع في طرابلس، بشأن الوضع الراهن الذي تعيشه مدينة الزاوية منذ أشهر من توتر وانفلات أمني واحتجاجات واسعة نظمها المواطنين.

تأييد ومعارضة

يؤيد جانب القصف الجوي الذي استهدف، وفقًا لتصريحات وزارة الدفاع بحكومة الوحدة، مقار ومواقع للمليشيات المسلحة ومهربي البشر والمخدرات الوقود، بينما عارض البعض الآخر هذه العملية ووصفها بـ “العدوان التركي” بسبب الطيران المسير، بالرغم من تبيني حكومة الوحدة الوطنية ووزارة دفاعها العملية العسكرية الجوية.

ووصف عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي بوزريبة القصف الجوي للمسير التركي بـ “العملية الإرهابية الاستعمارية”، غير المبررة.

بدوره رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة ما وصفة بـ “توظيف سلاح الطيران المسير لتصفية حسابات سياسية بحجة مكافحة الجريمة”.

خالد المشري اعتبر أن القصف الجوي حدث، بدون علم المجلس الرئاسي ورئاسة الأركان والمنطقة العسكرية الغربية، وأن إدارة الطيران المسير الذي يستهدف مدينة الزاوية تدار بشكل مباشر من الدبيبة لإرهاب خصومة السياسيين، ولا علاقة له بتركيا، على حد قوله.

ودان مجلس النواب ما وصفه بـ “الاعتداء السافر” على مقر سكن عضو مجلس عن الزاوية علي بوزريبة، كما استنكر على ما قال إنه “اعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية”.

عملية برية

وبالرغم، من الهدوء الحذر الذي تعيشه الزاوية خلال الساعات الماضية، تعج في سمائها ليلاً الطائرات المسيرة، حيث تسمع أصوات ازيز الطائرات والمضادات الأرضية، التي تطلق في السماء خوفاً من الاستهداف.

ويعيش أهالي المدينة خوفاً مستمراً منذ بضعة أشهر، بسبب الصراعات الداخلية بين عناصر المجموعات المسلحة، ولا تمر أيام قليلة دون وجود عملية تصفية لأحد عناصر هذه المجموعات، أو اقتتلاهم ما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين، أو قتل أو تعذيب واستجواب.

ويبقى السؤال هل هناك عملية برية موسعة تعقب العملية العسكرية الجوية التي وصفتها حكومة الدبيبة بأنها تستهدف مواقع مهربي الوقود والبشر والمخدرات أم أنها ستنتهي عند هذا الحد؟