لأول مرة.. رصد خروج طائرة مسيرة ايرانية من مطار معيتيقة نحو الزاوية

رصد موقع فلايت رادار العالمي خروج طائرة مسيرة “ايرانية الصنع” من مطار معيتيقة نحو مدينة الزاوية .

وبحسب الموقع هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها رصد طائرة شاهين ايرانية الصنع في ليبيا من قبل برنامج مراقبة الطيران العالمي .

وفي السياق، أفاد شهود عيان، مساء اليوم السبت عن استمرار تحليق الطيران المسير بمدينة الزاوية لليوم الثالث على التوالي .

وجدد الطيران المسير شن ضربات جوية على عدة مناطق بمدينة الزاوية بالقرب من جزيرة الركينة، والإشارة الضوئية أولاد صقر، بمدينة الزاوية.

وتصاعدت أعمدة الدخان بالقرب من جزيرة الركينة في مدينة الزاوية، عقب استهداف الطيران المُسير لعدة مواقع بالمنطقة .

وأفاد شهود عيان عن قصف الطيران المسير لمواقع بجانب كوبري بئر الغنم في الزاوية بالتزامن مع استمرار تحليق الطائرات من دون طيار .