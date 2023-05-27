القوات المسلحة الليبية تنقذ مئات الأشخاص كانوا على متن مركب متعطل وسط البحر

أخبار ليبيا 24

أنقذت القوات المسلحة 800 شخص، بينهم نساء وأطفال، كانوا على متن مركب هجرة غير شرعية دفعته التيارات البحرية بعد تعطله قبل ثلاثة أيام إلى المياه الإقليمية الليبية خلال محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية.

جاء ذلك وفق ما أعلنته شعبة الإعلام الحربي اليوم السبت، حيث نشرت الشعبة مقطع فيديو يظهر مركبا شبه متهالك يعج بالمهاجرين، وقد تم سحبه إلى أحد الموانئ.

وقالت الشعبة، إنّه وجد على متن المركب أكثر من 800 مهاجر بينهم عائلات وأطفال يحملون جنسيات متعددة منها، السورية والمصرية.

وأضافت، أن أفراد القوات المُسلحة قدموا المساعدات الطبية والإنسانية اللازمة لركاب المركب الناجين من هذه الحادثة.