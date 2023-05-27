المركزية للانتخابات المحلية تعلن نسبة المقترعين المبدئية في زوارة ودرج

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية نسب المقترعين المبدئية لانتخابات المجلس البلدي لبلديتي زوارة ودرج.

وبينت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية أن البيانات الواردة إليها من غرفة العمليات باللجنة توضح أن نسبة المقترعين الكلية في زوارة بلغت حتى إغلاق مراكز الاقتراع 62.7% منهم 70% رجال و30% نساء فيما بلغت نسبة المقترعين في درج 69.5% منهم 66% رجال و34% نساء.

وفتحت مراكز الاقتراع في زوارة ودرج أبوابها أمام الناخبين عند الساعة التاسعة صباحا وتواصلت عملية الاقتراع والتصويت بالمدينتين حتى إغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة مساء.