الدبيبة يدعو لتأسيس نادٍ للمطورين والمخترعين في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، بتأسيس نادٍ للمطورين والمخترعين في مجال التكنولوجيا والذكاء الصناعي.

جاء ذلك خلال حفل تكريم المشاركين في المخيم التدريبي لتطبيقات الهاتف المحمول.

وقال، مكتب رئيس الحكومة، إن ذلك بهدف تقديم الأفكار والاختراعات والمشاريع من زاوية شبابية فنية متقدمة ومستقلة.

وأضاف، أن الدبيبة لفت إلى أن الحكومة تعمل في أكثر من مسار للعبور سريعاً نحو مرحلة الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وذكر أن الدبيبة أكد أن الحكومة أولت اهتماما كبيراً بشريحة الشباب وأسست ثقافة لتقييمها على كافة المستويات، بعد أن ظُلمت خلال السنوات الماضية.

ونفذ المخيم في مدن طرابلس وبنغازي ومصراتة بمشاركة 14 متدربًا اختيروا من بين أكثر من 350 مترشحا، بعدد ساعات تدريبية بلغ 720 ساعة، أنجزوا فيها 21 مشروعا.

وجرى تنظيم المخيم من قبل الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية، بالشراكة مع الشركة الليبية القابضة للاتصالات وعدد من الشركات والمؤسسات الداعمة. ودام المخيم التدريبي لتطبيقات الهاتف المحمول 3 أشهر.