قشوط: الانتخابات تواجه تدخلات أمريكية خشية ترشح سيف الاسلام وحفتر

أكد الباحث السياسي، محمد قشوط أن الانتخابات تواجه مطبات قوية يصنعها الأمريكان بتدخلاتهم خشية ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر.

وأضاف قشوط في تصريحات صحفية أن مجلسي النواب والدولة لا يملكان فرض ما توافقا عليه لإجراء الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنه “توجد صفقات سياسية من الضروري أن تتم أولاً، خاصة فيما يتعلق بترشح سيف الإسلام القذافي”.

وأكد قشوط أن “النواب والدولة” أثبتا أنهما يستغلان أزمة شعب بأكمله للبقاء في المشهد، مضيفاً أن “لجنة “6+6″ تعمل حاليًا على الخروج بحل سريع، لأن المجلسين وصلا إلى نقطة النهاية، فلا الشعب الليبي ولا المجتمع الدولي يقبل بوجودهما”.

وأشار قشوط إلى أن التحركات الحالية في بوزنيقة تسعى إلى بلورة قوانين تشكل على ضوئها سلطة تنفيذية جديدة بديلة للحكومتين الحاليتين.