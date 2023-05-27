موضحاً الهدف منها.. محلل سياسي: الدبيبة يستعد لعملية عسكرية في الزاوية بالتنسيق مع الاستخبارات التركية

أكد المحلل السياسي، أحمد المهدوي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يستعد لعملية عسكرية في الزاوية لإزاحة خصومه.

وقال المهدوي في تصريحات تلفزيونية أن “هذه العملية ستتم بالتنسيق مع غرفة العمليات الاستخباراتية التركية والطيران المسير”.

وأضاف المهدوي أن الهدف الرئيسي من العملية تمكين المدعو أبو عبيدة الزاوي من السيطرة على المدينة، وألا تكون هناك قوات داخل المدينة سوى الموالية للدبيبة، مؤكداً أن “هناك تخوف من الدبيبة أن تقوم قوات موالية لمجلس النواب وللحكومة المكلفة من البرلمان بإعداد هجوم على طرابلس”.

وأشار المهدوي أنه “يظهر هذا من استهداف الطيران المسير لقوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية التابعة لمجلس النواب، ولا علاقة لها بتجارة البشر أو المخدرات”.

وأكد المهدوي أن “المنطقة الغربية مليئة بهؤلاء المهربين، ولكن معظمهم موالي للدبيبة ولم يتم استهدافهم”.