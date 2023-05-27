بالصور.. تفاصيل مثيرة بالكشف عن ملابسات سرقة إستراحة في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت عن تمكن مركز شرطة سيدي خليفة بالتعاون مع جهاز المباحث الجنائية من الكشف عن تفاصيل القبض على اربعة أشخاص قامو بسرقة إستراحة بمنطقة الضبعي داخل إختصاص المركز .

عقب إستلام بلاغ من أحد المواطنين ضد أربعة أشخاص يقومون بسرقة إستراحة مواطن بمنطقة الضبعي وفور البلاغ تم إنتقال أعضاء التحريات بالمركز وعند وصولهم تبين انه تم القبض عليهم من قبل أعضاء التحريات بجهاز المباحث الجنائية .

وتم تسليمهم لمركز شرطة سيدي خليفة وضبط بحوزتهم آداة تعاطي وسلاح أبيض حيث أمر السيد رئيس المركز عقيد ربيع الورفلي بسرعة اتخاذ الإجراءات وسرعة الإستدلال معهم .

وبالأستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ن.ع.ع من مواليد 1974 والثاني أ.ج.ع.من مواليد1990 والثالث ع.م.ع من مواليد 1998 والرابع ع.ر.م من مواليد 2004 وتم إعتراف الثالث بواقعة السرقة وباقي الأشخاص إعترفوا بتعاطيهم للمخدرات وحبوب الهلوسة .

وبالتعميم عليهم اتضح ان الشخص الثاني والثالث مطلوبين لدى الإدارة العامة للبحث الجنائي بتهمة المواقعة وتم تسليمهم لجهات الإختصاص .