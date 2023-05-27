حراك تصحيح المسار يدعم العمليات العسكرية في الزاوية.. بهذا الشرط!

اكد حراك تصحيح المسار بالزاوية الكبرى دعمه للعمليات العسكرية داخل المدينة، حتى يتم القضاء على الجريمة، مشترطاً أن لا تتحول لمآرب سياسية، مؤكداً بأنه إلى هذه اللحظة تم استهداف مواقع وأوكار تهريب الممنوعات وندعم هذه الضربات.

وطالب حراك تصحيح المسار الزاوية، في تسجيل مصور، اليوم السبت، كلا من وزارة الدفاع ورئاسة الأركان التابعتين لحكومة الوحدة الوطنية بمحاربة الجريمة والأوكار في الزاوية والساحل الغربي، شريطة الابتعاد عن استغلال مطالب الحراك في تصفية الحسابات السياسية.

ودعا الحراك، بأن تكون العمليات في عمق أوكار التهريب والممنوعات دون تمييز، معرباً عن دعم الغرفة الأمنية المشكّلة من قبل رئاسة الأركان ومجلس الدفاع، للبدء الفعلي في تمركزاتها الأمنية والقبض على المطلوبين مع دعمها للأجهزة الأمنية في المدينة.