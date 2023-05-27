اخر اخبار قصف مدينة الزاوية : تحليق مكثف للطيران والكشف عن هجوم بري مرتقب والبيدجا يصل مصراتة

نرصد لكم أبرز عناوين الاخبار في الصحف والمواقع الاخبارية المحلية والدولية خلال الساعات القليلة الماضية حول تطورات الاوضاع في الزاوية .

-غارات جديدة للطيران المسير على الزاوية ، حيث تعرضت مواقع بالقرب من الإشارة الضوئية أولاد صقر للقصف .

-الطيران المسير يعاود قصف المناطق الآمنة في مدينة الزاوية ، بتوجيهات من حكومة الدبيبة .

-استمرار تحليق الطيران المسير بشكل مكثف في سماء الزاوية ، بعد عدة ضربات نفذها بالمدينة .

-الطيران المسير يقصف خلف مستشفى النسمة بمدينة الزاوية .

-تصاعد دخان كثيف بالقرب من جزيرة الركينة في الزاوية ، عقب استهداف الطيران المسير لعدة مواقع بالمنطقة .

-الشرق الاوسط : «الوحدة» الليبية تجدد ضرباتها الجوية في الزاوية

-الشرق الاوسط : المنفي يلتزم الصمت حول قص الزاوية… والمشري يتهم الدبيبة بتحقيق «أهداف سياسية»

-مصدر عسكري بحكومة الدبيبة لتلفزيون المسار : القصف الجوي مستمر على الزاوية وننتظر تعليمات رئيس الحكومة للهجوم البري خلال الـ 48 ساعة القادمة .

-‏مصدر عسكري لتلفزيون المسار: نفذنا ‎ضربة جوية بـ ‎الطيران المسير ، استهدفت أحد المقار قرب منطقة بئر الغنم جنوب غرب ‎طرابلس .

– البعثة الأممية في ليبيا: أحداث الزاوية تؤكد الحاجة الملحة لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية

-عميد بلدية الزاوية “عبدالكريم الأبح” : وضع البلدية سيئ للغاية ، وهناك مجموعة خارجة عن القانون يسعون إلى الاستيلاء على أرض للبلدية ، ويهددون مجلس البلدية .

-أحد أعيان الزاوية في ملتقي الجوش اليوم : لا توجد حكومة تحمينا ، والدولة رئيسها لابس أحمر وماشي يدعم في تركيا .

-حراك تصحيح الزاوية يدعو حكومة الدبيبة لاستكمال العملية العسكرية .

-المشري يطالب الرئاسي بسحب صلاحيات الطيران المسير من الدبيبة .

-عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي : أصدقاؤنا الأتراك لهم دور بارز في مساعدتنا لبدء عملياتنا لتطهير مدينة الزاوية .

-الصحفي محمود المصراتي : المدعو البيدجا يصل قبل قليل لمدينة مصراتة ، في زيارة أعتبرها البعض غريبة في هذا الوقت .