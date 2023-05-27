 مُحارب في عملية الكرامة.. يتحدث لوكالتنا عن أساليب الإرهابين الدنيئة في القتال

أخبار ليبيا 24 – خـاص

قصةٌ جديدة من قصص الإرهاب في ليبيا، يسّرد فيها أحد المحاربين الأبطال، الأساليب الدنئية التي انتهجها الإرهابيون في ليبيا، للإطاحة بنظام الدولة المدنية، وإقامة إمارات متطرفة

يبتدأ المٌحارب التعريف بنفسهخ قائلاً.. أنا عطية خليفة عبد الكريم القطعاني من مدينة طبرق..في البداية، استهلُ حديثي بالترحم على الشهداء فهم ما منحونا هذا البراح للتعبير عن آرائنا بكل حرية وشفافية..

يبتدئ المُحارب الحديث عن تفاصيل انضمامه لصفوف الجيش الوطني بالقول: انضممتُ إلى الجيش الليبي بتاريخ الرابع عشر من شهر مايو عام 2014، لكتيبة الـ309 منذ لحظات تكوينها الأولى..

يسرد آلية انضمامه للجيش الوطني.. لقد انضممنا عن طريق مجموعة من الأشخاص والضباط والقادة العسكريين الذين أحصوّا أسماء جميع المشاركين، ومن ثمّ تجمّعنا في معسكر الرجمة، وحضرنا اجتماعًا وضح لنا أهمية قضيتنا وهي تطهير ليبيا من الإرهابيين المتطرفين، وكيف سنبدأ ومن أين سننطلق والعديد من التفاصيل الأخرى..

يواصل الحديث.. انطلق الفوج الأول.. باتجاه معسكر الرجمة ومن ثمّ قمت بلحقاهم أنا وشخصين آخرين وهما إيهاب الطويل و جمال ساسي.. وهما على قيد الحياة حتى هذه اللحظة حمدًا لله..

يتابع الحديث لوكالتنا.. انطلقنا في الصباح الباكر باتجاه معسكر الرجمة، وعند وصولنا إلى هناك لم نجد سوى الرجال!

يُكمل.. عندما بدأنا الحرب لأول مرة.. لم نكن نمتلك عدةص ولا عتادًا.. لم نمتلك المدرعات والصواريخ ولم نمتلك الدبابات والذخائر.. كل ما كان بحوزتنا هو أسلحتنا الشخصية الخفيفة المتمثلة في البنادق.. ولكننا واصلنا وعقدنا العزم على بدء هذه المعركة التي كانولابد منها لتطهير ليبيا من براثن الغرهاب..فالإرهابيين استفحلوا في مناطقنا ومدننا وعاثوا في مقدرات بلادنا نهبًا وخرابًا.. وعملوا على تصفية أبرز القُضاة والمحامين، والضباط والعسكريين بل وحتى المدنيين والشيوخ الكبار في السن، ولم يسلم منهم كبيرٌ ولا صغير.. ومن هذا المنطلق، كان يجب أن نضع حدًا لهذا التطرف والإرهاب الذي أرعب الآمنين في بيوتهم.

يواصل حديثهُ.. أنا مدني، لست عسكري.. وما دفعني للخروج والالتحاق بالجيش الوطني هو مسؤوليتي تُجاه وطني.. حملنا بندقياتنا وقررّنا خوض هذه الحرب الضروس لتحرير وطننا، ولم تضعفنا قلة عتادنا وعدتنا، على الرغم من أن العدوّ كان يمتلك أسلحةً كثيرةً لا تعد ولا تحصى.. وكان لمتلك أجهزة حديثة للتفجير، نهيك عن مفخخاته التي كان يزرعها في كل مكان يجدهُ حتى في دمى الأطفال!

واستطرد قائلاً: لكن هذا لم يُثنينا عن أداء واجبنا تجاه وطننا الغالي، ولم يضعف عزيمتنا قط.

يواصل الحديث.. لقد خٌضنا معارك كثيرة، وكنا نواصل الحرب لساعات طويلة ومستمرة، دون هواده.. ومع توغلنا أكثر في المحاور القتالية كنا نغتنم أسلحة العدو؛ ما ولّد لدينا مخزنًا كافيًا، فضلاً عن أمدادات شيوخ القبائل والخيّرين من المناطق في مختلف ربوع ليبيا.

كما تحدث المُحارب عطية عن الأساليب الدنيئة التي كان داعش يستخدمها في الحرب، فبحسب المُحارب البطل عطية، وعديد الجنود البواسل الذين قابلناهم من خلال وكالة اخبار ليبيا 24، فإن عناصر داعش الإرهابية المتطرفة لم تكن تقوى على الحرب والمواجهة بشجاعة، ولم تندمج في المحاور القتالية وساحات الحرب المستعرة، بل كانت تختبئ في بيوت المدنيين وتفخخ مقتنياتهم وملابسهم، وتزرع الألغام والمتفجرات في كل مكانٍ.. دون التمييز بين المحاور القتالية وبيوت الىمنين.. كما أنهم اعتمدوا القصف العشوائي والقنصْ، ولم تقوى على المواجهة والحرب بشجاعة.

كان هذا الجزء الأول من قصة المحارب البطل عطية الذي سرد فيه تفاصيل انضمامه للجيش الوطني، وما هي دوافعه النبيلة.. وكيف تمكن هو ورفاقهُ من تسطير التاريخ وصناعة الفخر له ولأبناء وطنهم.. ولمعرفة بقية احداث القصة.. تابعونا في الأجزاء القادمة.