| حفتر يستقبل باتيلي في مدينة بنغازي

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2023/05/27 على الساعة 20:02

: استقبل القائد العام لقوات “القيادة العامة” المشير خليفة حفتر، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي،اليوم السبت، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة ببنغازي، حسب الصفحة الرسمية للقيادة العامة علي “فيسبوك”.

ونشرت القيادة العامة صوراً للقاء حفتر وباتيلي فيما لم تُعلن تفاصيل عن هذا اللقاء، كما أن اللقاء يأتي بعد يومين من عقد اجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية التابعة لمسار برلين والذي عقد في طرابلس يوم الأربعاء الماضي بالاشتراك مع الجمهورية تركيا.

وأكد باتيلي، أن تحديات جسيمة لا تزال شاخصة أمام مسيرة ليبيا نحو الانتخابات، بما في ذلك ضمان بيئة آمنة، ومعالجة معضلة التشكيلات المسلحة، والنهوض بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

حضر الاجتماع أعضاءُ اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والأعضاء الآخرون للرئاسة المشتركة، بمن في ذلك سفيرة المملكة المتحدة في ليبيا والممثلة الخاصة للاتحاد الإفريقي، والقائمان بالأعمال في سفارتي فرنسا وإيطاليا، بالإضافة إلى سفراء وممثلي كل من روسيا والجزائر وجمهورية مصر العربية وألمانيا وهولندا وسويسرا ودولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي. وشارك في الاجتماع كذلك ممثلان عن الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية عبر وسائل الاتصال المرئي.