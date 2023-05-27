العرادي: ابتزاز مؤسسات الدولة من قبل بعض المليشيات لم يعد مقبولا في نظر المخطط وما سيأتي أعظم

ليبيا – أكد عبد الرزاق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان، أن التهريب بشتى أنواعه، وابتزاز مؤسسات الدولة من قبل بعض الميليشيات والجريمة المنظمة والفساد المالي، يصب في دعم الإرهاب وزعزعة أمن ليبيا وجيرانها.

العرادي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان “التحضير لمستقبل ليبيا ومحيطها”، قال:” ما يجري هو مرحلة جديدة سبقتها مرحلتان .. الضوء الأخضر المحلي شكلي، والتخطيط والإمداد اللوجستي والاستخباراتي إقليمي دولي، والتنفيذ مشترك، هذه المرحلة تجري شرقا وغربا وجنوبا وهي عمليات تهيئة مستمرة، تهيئة لما سيأتي”.

وأضاف:” التهريب بشتى أنواعه وابتزاز مؤسسات الدولة من قبل بعض المليشيات والجريمة المنظمة والفساد المالي (المخطط يعرف من؟ وكم؟ وأين؟) هذه الجرائم كلها تصب مباشرة أو غير مباشرة في دعم الإرهاب وزعزعة أمن ليبيا وجيرانها وهذا في نظر المخطط والمنفذ لم يعد مقبولا؛ محليا وإقليميًا ودوليا وما سيأتي أعظم”.

العرادي ختم:” الحكومتان أمام اختبارات قاسية ولا يجدي فيها السير إلى منتصف الطريق، فالتبعات ثقيلة والجوائز كبيرة “.