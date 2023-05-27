المشير خليفة حفتر يلتقي المبعوث الأممي لدى ليبيا في بنغازي

استقبل القائد العام للقوات المسلحة، المُشير خليفة حفتر، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي، اليوم السبت، في مكتبه بمقرّ القيادة العامة ببنغازي.

ونشرت القيادة العامة للقوات المسلحة، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، صوراً للقاء المشير حفتر وباتيلي دون أي تفاصيل.

وكان آخر لقاء بين المشير خليفة حفتر والمبعوث الأممي جرى في أبريل الماضي بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وحينها تحدث باتيلي عن أن اللقاء ركّز على كيفية تسريع الجهود لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير.

والأربعاء الماضي، قال المبعوث الأممي إن تحدّيات جسيمة لا تزال شاخصة أمام مسيرة ليبيا نحو الانتخابات، بما في ذلك ضمان بيئة آمنة، ومعالجة معضلة التشكيلات المسلحّة، والنهوض بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وحماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.