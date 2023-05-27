ناقشت مع حفتر التطورات السياسية والأمنية الأخيرة بما في ذلك الاجتماع المقبل لمجموعة العمل الأمنية

أخبار ليبيا 24

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، إنّه استعرض، اليوم السبت، مع القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، بما في ذلك الاجتماع المقبل لمجموعة العمل الأمنية.

وأضاف باتيلي، عبر تويتر، أنهما ناقشنا كذلك الدعم اللازم لتوفير بيئة آمنة تمكن من إجراء انتخابات سلمية وشاملة في عام 2023.

كان لي اليوم في بنغازي لقاء بقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، استعرضنا خلاله التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، بما في ذلك الاجتماع المقبل لمجموعة العمل الأمنية. كما ناقشنا الدعم اللازم لتوفير بيئة آمنة تمكن من إجراء انتخابات سلمية وشاملة في عام 2023. pic.twitter.com/4PrP98Tpi2 — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) May 27, 2023

جاء ذلك عقب اللقاء الذي جرى بينهما في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في بنغازي، والذي أتى بعد عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل الأمنية، في طرابلس، يوم الأربعاء 24 مايو الجاري.

وأعرب باتيلي، في افتتاح الاجتماع الذي يعقد لأول مرة في ليبيا، عن أمله في عقد مزيد من اجتماعات الفريق التابع للجنة المتابعة الدولية لعملية برلين داخل ليبيا.

وقال: “آمل أن يكون هذا الاجتماع هو الأول من بين سلسلة اجتماعات مجموعة العمل الأمنية التي يمكن عقدها في مناطق مختلفة من ليبيا”.

وضم الاجتماع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)؛ ورؤساء مشاركون إضافيون، بمن فيهم سفراء لدى ليبيا من المملكة المتحدة، والاتحاد الأفريقي والقائم بالأعمال في السفارتين الفرنسية والإيطالية في ليبيا؛ وسفراء وممثلون من روسيا والجزائر ومصر وألمانيا وهولندا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وانضم ممثلون من الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية عبر تقنية مؤتمرات الفيديو عن بعد.