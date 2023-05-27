السفير الأمريكي: اتفاق برلين ما زال حيا ويمكن الاعتماد عليه في مستقبل ليبيا

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال حوار أجرته مجموعة البنك الدولي ان ليبيا تمتلك موقعا جيوسيا قويا وقدرات نفطية ما زال يحتاج العالم اليها.

وأضاف نورلاند ان الدول التي لديها مصالح في ليبيا عليها ان لا تعتمد فقط على الموقع الجيوسياي الليبي فقط بل عليها ان تعمل وفق آلية برلين التي تم الاتفاق عليها عام 2020 لتأسيس بلد ديمقراطي يمتلك حكومة منتخبة.

وقال السفير الأمريكي ان ليبيا تحتاج إلى نظام إدارة اقتصادي قوي يجعل عمليات الانفاق أكثر شفافية وشمولية.