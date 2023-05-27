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أحد أعيان الزاوية: من يتحدث اليوم يتم قصفه بالطيران والدبيبة لابس احمر وماشي يدعم تركيا

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قال أحد أعيان الزاوية خلال اجتماع أمس بمضافة بوصرة والتي ضمت عدد من الاعيان بحضور النائب علي بوزريبة، أنه لا توجد حكومة تحمينا والدولة رئيسها لابس أحمر وماشي يدعم في تركيا.

وأضاف في كلمة له في الاجتماع دون الكشف عن اسمه أن “ليبيا أصبحت مرتع للدول الأجنبية ومؤسسات الدولة أصبحت تتبع أشخاص”.

وأكد أن “من يتحدث اليوم يتم قصفه بالطيران المسير وأكثر من نصفنا لم يحضر الاجتماع خوفًا من استهدافه”.

وأشار إلى أن من “يملك الحبوب الحشيش والمخدرات والهجرة غير الشرعية ومحكوم بالإعدام مرتين.. هل يريد استقرار ليبيا؟”.

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المشهد

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