الغرياني يدعو الدبيبة للتنمية في ليبيا بدلًا عن التكفل بتكاليف الحج

علق المفتي “الصادق الغرياني” على إعلان حكومة عبد الحميد الدبيبة تكفلها بكافة تكاليف حج هذا الموسم.

وقال الغرياني خلال لقاء تلفزيوني “يرجع ذلك لما ينظمه القانون والدستور إن كان رئيس الحكومة أعطيناه الصلاحية أن يحجج الناس من المال العام يكون أمر مشروع أما إن كان القانون لا يسمح له بذلك ويكون المال من أجل استرضاء الناس هذا لا يجوز، ولأن الحج مجاناً أصبح هناك تكالب عليه”، حسب صحيفة الوطن .

وأضاف: “كاجتهاد مني لو أن هذا المال يخصص للتنمية داخل البلاد ليحصل من خلالها الشباب على فرص عمل، خاصة أن نصف الميزانية مرتبات وكل عام تزداد وهذا يعتبر دمار للبلاد.

وقال الغرياني مستذكرًا ما حصل في الـ 48، ولو في لحظة يتوقف النفط وتصبح هناك أزمة عالمية أو أزمة أكثر سوءًا من التي حصلت فيتلك السنة، “لن يكون هناك شيء نرجع له ونستخدمه سواء زراعة أو بنية تحتية، وهذه مسؤولية وزارات الاقتصاد والمالية ورئيس الحكومة وكلالجهات المسؤولة عليها النظر لمستقبل الرعية”.

واختتم الغرياني حديثة قائلاً: “الحج لمن استطاع إليه سبيلا ومن لا يستطيع هو بعفو، نحن ننفق على أمور غير ملزمين بها بدلاً من التركيزعلى ما هو فرض على هذه الجهات كالتنمية وتأمين حياة المواطنين”.