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ضـد ابنها.. إمرأة طاعنة في السن تستنجد برجال الامن في بنغازي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أفادت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت عن تمكن “مركز شرطة بوعطني” من القبض على أردني الجنسية قام بضرب والدته وطردها خارج المنزل بمنطقة بوعطني .

وإستجابةً لشكوى إمرأة طاعنة في السن دخلت تستنجد برجال مركز شرطة بوعطني حيث تقدمت بشكواها ضد إبنها كونه قام بضربها ضرباً مبرحاً وقام بطردها خارج المنزل لغرض الإستيلاء عليه .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عميد خالد الترهوني تعليماته بضبط الشخص سالف الذكر .

وتم أنتقال أعضاء التحريات إلى أرض الكواديك بمنطقة بوعطني وتم ضبطه والإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.م.أ من مواليد 1982 أردني الجنسية وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة .

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المشهد

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