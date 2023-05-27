ضـد ابنها.. إمرأة طاعنة في السن تستنجد برجال الامن في بنغازي

أفادت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت عن تمكن “مركز شرطة بوعطني” من القبض على أردني الجنسية قام بضرب والدته وطردها خارج المنزل بمنطقة بوعطني .

وإستجابةً لشكوى إمرأة طاعنة في السن دخلت تستنجد برجال مركز شرطة بوعطني حيث تقدمت بشكواها ضد إبنها كونه قام بضربها ضرباً مبرحاً وقام بطردها خارج المنزل لغرض الإستيلاء عليه .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عميد خالد الترهوني تعليماته بضبط الشخص سالف الذكر .

وتم أنتقال أعضاء التحريات إلى أرض الكواديك بمنطقة بوعطني وتم ضبطه والإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى أ.م.أ من مواليد 1982 أردني الجنسية وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة .