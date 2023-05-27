برلماني يهاجم الدبيبة ويتوقع إعلان مدينة الزاوية الانفصال عن حكومة الوحدة

توقع عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إعلان مدينة الزاوية الانفصال عن حكومة «الوحدة» الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال أوحيدة، في تصريحات صحفية :”أخشى انفصال مدينة الزاوية عن حكومة الدبيبة خاصة أن معظم مكونات المدينة موالون لمجلس النواب”.

وأتهم أوحيدة، الدبيبة باستغلال صفته كوزير للدفاع للانتقام من خصومه السياسيين مشيرًا الى ان أحداث الزاوية ما هي إلا دليل على رفض الدبيبة للمسار الديمقراطي.

وأضاف عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، أن الدبيبة اختار القيام بهذه العملية العسكرية مباشرة بعد إعلان لجنة 6+6 الانتخابية عن اتفاقات قانونية للذهاب نحو الانتخابات.

وتابع أوحيدة، أن الدبيبة سبق وقال إنه لن يتنازل عن السلطة حتى لو اقتضى الأمر حمل السلاح.

وقال أوحيدة، أن الدبيبة يستغل الطيران المسير لإدخال ليبيا في فوضى قد تمتد لحرب طويلة لتعطيل العملية السياسية بدعم تركي لضمان بقائه لأطول مدة في سدة الحكم.

ورأى أوحيدة، أن مهاجمة الدبيبة لمواقع مجموعات معارضة له في الزاوية لتصفية حسابات سياسية ولإشعال فتنة بين المجموعات المسلحة في المدينة.

وأضاف أوحيدة، أن الدبيبة يسعى للتهرب من تنفيذ مطالب أبنائها التي تعهد الحداد بتنفيذها.

وأشار أوحيدة، أن الدبيبة بفعلته هذه يكون قد تجاوز الرئاسي المتخصص وحده بإصدار أوامر عسكرية من هذا النوع باعتباره القائد الأعلى.

وقال أوحيدة، أن لعبة الدبيبة مكشوفة ولن تحقق أهدافها ويبدو أنها ستكلفه انفصال مدينة الزاوية عن حكومته.

وأشار أوحيدة، الى أن حكومة الدبيبة بدأت تفقد أنصارها ليتعمق بذلك الانقسام السياسي والأمني داخل الغرب الليبي.