قصف للطيران المسير في مدينة صرمان

أفادت مصادر اعلامية قبل قليل عن تنفيذ الطيران المسير لضربات جوية أستهدفت موقع بالقرب من جامع الكيب في مدينة صرمان.

وفي السياق، أفاد مصدر عسكري على أن الطيران المسير أستهدف مـوقـع خـاص بتهريب الوقود في مدينة العجيلات.

وفي وقت سابق من اليوم السبت جددت حكومة «الوحدة» الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ضرباتها الجوية في مدينة الزاوية.

وبعد ساعات من قصف، جرى مساء الجمعة، لمواقع في منطقة الماية شرق مدينة الزاوية، الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتراً غرب طرابلس، عاود الطيران شنّ ضربة جوية جديدة اليوم (السبت)، وهي الثالثة على التوالي، استهدفت موقعاً بالقرب من جزيرة الركينة في المدينة.

ولم ترد تقارير عن سقوط أي ضحايا، بينما التزمت حكومة الدبيبة الصمت، لكن مصادر ووسائل إعلام محلية تحدثت في المقابل عن «قصف جوي طال شاحنات تهريب وقود بالقرب من مصفاة الزاوية النفطية»، التي تعد ثاني أكبر مصفاة لتكرير النفط في ليبيا، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 120 ألف برميل في اليوم الواحد.