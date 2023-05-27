المشري يهاجم الدبيبة من جديد ويتوقع قصف أهداف خارج الزاوية لهذا السبب

توقع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، اليوم السبت أن يستمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بقصف أهداف خارج الزاوية على ساحل طرابلس لغرض إنهاء الضوضاء التي رافقت قصف الزاوية وتمويه ما حصل.

وقال المشري في تصريحات تلفزيونية، لقناة المسار أن الدبيبة طور الحرب السياسية إلى استخدام المسير ضد خصومه وهو طرف سياسي غير “موثوق”.

وأضاف المشري قائلًا :”القصف الثاني ليلا استهدف فعلا أوكار للجريمة لكننا فوجئنا بأن اللجنة العسكرية ورئاسة الأركان لا علم لهم بالقصف”

وتابع رئيس مجلس الدولة، لا صحة بأن للحليف التركي له دور في قصف الزاوية بالطيران المسير والتصريحات التي نقلت عن اللافي غير صحيحة.

وأشار المشري أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يحاول الإيحاء لخصومه بأن تركيا تقف إلى جانبه لكن هذا غير دقيق .

ورأى المشري، أن الحل الأنسب لملف الزاوية أن يسلم للمجلس الرئاسي وللجنة المشكلة من رئيس الأركان بالتعاون مع ضباط من الزاوية.