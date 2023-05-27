بالصور.. اللواء 444 يعلن إلقاء القبض على شخصين خطـيرين من “الكانيات”

أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة الوحدة الوطنية، اليوم السبت عن تمكّن مفرزةٌ من مفارزِ الْجَيْشِ اللّيبِي من إلقاء القبض على “شخصين” من أبرز المجـرمين في قوات الكانيات.

وأشار اللواء 444 قتال أن المدعوّان: (أ، أ، أ – م، م، أ ) مطلوبان لدى النّيابة العامّة والمتورّطان في عدة قضايا منها: القتل والخطف والسرقة والمقابر الجماعية.

وبحسب اللواء 444 قتال، شارك المدعو:(أ، أ، أ) سائق محمد الكاني في الهجوم على حيّ سكني عام “2014” وسط مدينة ترهونة ما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء، والهجوم على منطقة الرواجح عام “2017” ما أسفر أيضاً عن قتل العشرات، وشارك في حرب “اللّواء السابع” عام “2018” على مدينة طرابُلْس، وفي عام 2020 قام بخطف المواطِنَيْن: ( م، ا – ز، ا ) من داخل محلّ إقامتهم وسط مدينة ترهونة وسرقة سيارتهم ومقتنياتهم الشخصية، ومتّهم بقضية قتل عام 2020 .

وأوضح اللواء 444 قتال أن المدعو:(م، م، أ) شارك في قطع الطريق الساحلي القرابولّلي، وشارك في قتل المواطن أيوب، والمواطن محمد عامر ورميِ جُثَثِهما في الطريق الساحلي إضافةً للعديد من حالات القتل الأخرى والتي وُجدت في المقابر الجماعيّة في الآونة الأخيرة.