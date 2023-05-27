لليوم الثالث على التوالي .. استمرار القصف الجوي على مدينة الزاوية

أكدت مصادر محلية بمدينة الزاوية، أن قصفا جويا استهدف اليوم السبت عدة مواقع بالمدينة، بما في ذلك عدد من شاحنات نقل الوقود، بعد يومين من القصف الأول الذي أعلنت حكومة الوحدة أنه يستهدف مهربي الوقود والبشر وأوكار العصابات بالمنطقة.

ونشرت عدد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، مقاطع مرئية لما قالت قصف بطيران مسير لعدد من المواقع بمدينة الزاوية ومحيطها، وعلى الرغم من عدم تبني أي جهة رسمية مسؤولية هذه العمليات إلا أن بعض المصادر رجحت أن تكون ضمن العمليات التي سبق وأعلنت عنها وزارة دفاع حكومة الوحدة التي يحتفظ بمنصبها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، التي أعلنت أنها ستنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي.

يشار إلى أن هذه العمليات تسببت في ردود فعل مضادة، من عدة أطراف سياسية من بينها هيئة رئاسة مجلس النواب، التي استتكرت في بيان لها الاعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية في مدينة الزاوية، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، الذي طالب في بيان أصدره أمس الجمعة، المجلس الرئاسي بسحب صلاحيات الطيران المسير وقيادته من رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، بل واتهم الدبيبة باستغلال الطيران المسير لإرهاب خصومه السياسيين.