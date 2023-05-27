عضو بلجنة الـ15 الزاوية: الضربات الجوية مستمرة على اوكار التهريب بالمنطقة الغربية كاملة وتحقق اهدافها

صرح عضو تنسيقية حراك الزاوية وعضو لجنة الـ15 أيوب رطيل أن الضربات الجوية مستمرة في الزاوية، وحققت أهدافها، خصوصا ضربات اليوم السبت التي كانت مؤثرة واستهدفت أوكار التهريب.

وقال رطيل في تصريحات صحفية نشرتها منصة فواصل أن الشارع اليوم في الزاوية متفائل ومرحب بهذه الضربات، بعدما لمس الجدية في استهداف أوكار التهريب والجريمة.

وأكد رطيل أن “الضربات مستمرة ليس داخل الزاوية فحسب بل في صرمان وصبراتة والعجيلات وزوارة، وسيشمل نطاقها كل أوكار الجريمة بالمنطقة الغربية”.

وأضاف رطيل أن “المعترضون على الضربات الجوية كان عليهم أن يقدّموا حلولا سابقا، أمّا الآن فلا مجال للتراجع حتى القضاء على أوكار الجريمة والتهريب بالمنطقة الغربية”.

وأشار رطيل إلى أن “هذا السبيل هو القشة التي تمسّكنا بها للوصول إلى حل وعلاج نهائي وأخير لمشكلة التهريب وانتشار الجريمة بالمنطقة الغربية”.