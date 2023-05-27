القبض على مطلوب خطـير في عدة وقائع وهارب خلال أحداث طرابلس

أعلن قسم العلاقات بمديرية أمن القره بوللي، القاء القبض على مطلوب في عدة وقائع وهارب خلال أحداث طرابلس من الحكم بالسجن لسنوات .

بالإشارة إلى التحقيقات الجارية بمديرية أمن القره بوللي في واقعة الحريق العمد بواسطة رمانة يدوية و والسرقة والتهجم على المنزل أحد الموطنات المقيمة بمنطقة القره بوللي.

وبناء على تعليمات مدير الأمن بضرورة البحث والتحري عن المطلوب كلف السيد مدير الأمن رئيس قوة دعم المديرية و رئيس قسم النجدة رفقة اعضاءهم بضرورة القبض علية.

ومن خلال التحري والبحث تبين أن المطلوب متواجد بمنطقة تاجوراء بتاريخ 2452023 تم التنسيق بين قسم البحث الجنائي تاجوراء وقوة دعم المديرية و قسم النجدة بمديرية أمن القر ه بوللي حيث تمكنوا من القبض عليه بنفس التاريخ و انة يدعي ع.م.ا.مواليد 1994 مقيم بمدينة مسلاتة الشعافين .

ومن خلال استجوابه اعترف بواقعة التي ارتكبها.

وتم الاتصال بمديرية أمن مسلاتة للاستفسار عن المقبوض علية ماقد يكون مطلوب في عدة قضايا لديهم حيث تبين انه مطلوب لدى مديرية أمن مسلاتة في عدة وقائع منها واقعة دهس أعضاء شرطة الدعم المركزي بواسطة سيارة. والرماية بسلاح ناري. والتهديد بالقتل. وسب الجلالة. وحمل السلاح بدون ترخيص. والايذاء الجسيم .وإتلاف الأموال. والغزو والاطيان والتهديد وسب الجلالة والتهديد بالقتل.

وتم سجنة في سنة 2018 وحكم عليه 10 سنوات سجن داخل سجن ترهونة ولاذا بالفرار اثناء فترة احدات طرابلس.

وكذلك حكم عليه غيابيا 15 سنة بتهمة القتل الجماعي في نيابة أمن الخمس.

واتخدت الإجراءات الاولية حيال الواقعة وتم إبلاغ النيابة