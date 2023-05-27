وزير إيطالي : القادة الذين خلفوا القذافي ارتكبوا كوارثاً أسوأ منه

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن القادة الموجودين في ليبيا الذين خلفوا الزعيم الراحل معمر القذافي ارتكبوا كوارث أسوأ منه .

وقال “تاياني”في مقابلة مع شبكة TF1/LCI التلفزيونية الفرنسية:، شاء إن “الأفارقة يطالبون بالمزيد من أوروبا وإذا لم تنظر أوروبا جنوبا، فإن الخطر يتمثل في أن الصين وروسيا مع مجموعة فاغنر ستحاولان السيطرة على الوضع”.

وأضاف “هناك بالفعل استثمارات صينية، ونحن لسنا هناك من أجل استعمار جديد ولكن لتعزيز العلاقات بين إيطاليا وإفريقيا، لكننا بحاجة إلى النظر إلى إفريقيا ليس من منظور أوروبا ولكن من منظور أفريقي”.

وأوضح أنه ” فيما يتعلق بأفريقيا، يجب أن نكون عمليين، وعلى سبيل المثال، فقد تم بناء مبنى الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا من قبل الصينيين، وهناك العديد من الطرق السريعة ذات الجودة الرديئة التي بناها الصينيون لذلك من الضروري تحويل المواد الخام التي نحتاجها في الحال وشرائها بأسعار معقولة”.

وتابع وزير الخارجية الإيطالي، “نحتاج إلى استثمارات، مثل خطة ماتي الإيطالية، لكننا نحتاج أيضًا إلى خطة مارشال أوروبية حقيقية”.

وشدد على أنه يجب على أوروبا أن يكون قادتها براغماتيين في ليبيا، حيث قام الليبيين الذين خلفوا القذافي بكوارث أسوأ مما فعل، كما أنه لا يمكن أن تتحول تونس إلى ديمقراطية اجتماعية سويدية، فيجب علينا أيضًا أن نفهم عقليتهم، وأن نحترم هوية كل بلد”.