الضاوي يرد على أنباء تعيينه سفيراً مقابل تسليم مناطق سيطرته في ورشفانة لـ”اللواء 444″

رد آمر الكتيبة 55 مشاة والمترشح الرئاسي معمر الضاوي على الانباء المتداولة عن تسليمه مناطق سيطرته في مدينة ورشفانة إلى اللواء 444 قتال مقابل تعيينه سفيرا لليبيا في إحدى الدول، نافياً صحة هذه الأنباء.

وقال الضاوي في بيان صادر عنه ونشرته الصفحة الرسمية التابعة له، أنه وفي ظل إنتشار الأخبار الزائفة والكاذبة، والتي إن دلت إلا علي بث الفتنة وشق الصف ولكن من هنا وبكل أعضاء الأمن والسرايا والكتائب المنضويين تحت راية الكتيبة 55 مشاة

وأضاف البيان ” (….) ننفي كل مايرد من تلك المنابر الداعمة للفوضي والفتنة، وشعارنا ورشفانة أمنة يخدمها أبناؤها سلميا”.

وكانت وسائل اعلام محلية أشارت وفقاً لمصادرها إلى أن معمر الضاوي، آمر الكتيبة 55 مشاة، عقد اجتماعًا الجمعة مع قيادات من جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، واللواء 444 قتال، وناقش الاجتماع تنسيق الأمور تمهيدًا لتسليم مناطق سيطرة الضاوي في ورشفانة إلى اللواء 444 قتال، بإمرة محمود حمزة.

وأضافت أنه “تم خلال الاجتماع الاتفاق على تعيين الضاوي سفيرًا لليبيا لدى إحدى الدول، وأن الدولة التي ستستضيف الضاوي كسفير لليبيا، سيتم تحديدها خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع الدبيبة والمنقوش.

وأشارت إلى أن الهدف من تسليم مناطق سيطرة الضاوي إلى اللواء 444 قتال، هو تضييق الخناق على أسامة جويلي ومدينة الزاوية، بفصلها عن العاصمة طرابلس.