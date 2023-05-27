اتهامات قوية من المشري للدبيبة بعد قصف الزاوية

عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن رفضه للقصف الذي تعرضت له مناطق بمدينة الزاوية متهما رئيس حكومةالوحدة عبدالحميدالدبيبة باستغلال سلاح الطيران المسير لتصفية حسابات سياسية ضد أطراف مختلفة معه.

وقال المشري في بيان إن قصف مناطق بالزاوية تم دون علم المجلس الرئاسي رغم أنه القائد الأعلى للجيش الليبي وأيضا دون علم رئاسة الأركان والمنطقة العسكرية الغربية وكذلك اللجنة العسكرية والأمنية التي تم تشكيلها مؤخرا.

وطالب المشري المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش بسحب صلاحيات الطيران المسير من رئيس الحكومة الذي يستغله سياسيا لإرهاب خصومه السياسيين.

وفي تعليق على اتهامات لتركيا بأنها من سيرت الطائرات التي قصفت تلك المناطق أشار المشري إلى أن أنقرة ليست لها علاقة “بإدارة الطيران المسير” وهي تدار بشكل مباشر من الدبيبة الذي يسعى للزج بالأتراك في الصراع الداخلي.