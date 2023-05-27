| باتيلي: ناقشت مع حفتر توفير بيئة آمنة لإجراء انتخابات شاملة في 2023

: قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، إنه ناقش مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، ومنها: “الدعم اللازم لتوفير بيئة آمنة تمكّن من إجراء انتخابات سلمية وشاملة في 2023”.

وأشار باتيلي إلى أنه التقى اليوم السبت، بالمشير خليفة حفتر في مقر القيادة العامة بمدينة بنغازي، واستعرضا التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في البلاد بما في ذلك اجتماع فريق العمل الأمني القادم، والتي عقدت اجتماعًا في طرابلس الأسبوع الماضي بحضور أعضاء لجنة “5+5” وذلك لأول مرة داخل ليبيا.

جاء ذلك عقب اللقاء الذي جرى بينهما في مقر القيادة العامة لقوات “القيادة العامة” في بنغازي، والذي أتى بعد عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل الأمنية، في طرابلس، يوم الأربعاء 24 مايو الجاري.

وأعرب باتيلي، في افتتاح الاجتماع الذي يعقد لأول مرة في ليبيا، عن أمله في عقد مزيد من اجتماعات الفريق التابع للجنة المتابعة الدولية لعملية برلين داخل ليبيا. وقال المبعوث الأممي: “آمل أن يكون هذا الاجتماع هو الأول من بين سلسلة اجتماعات مجموعة العمل الأمنية التي يمكن عقدها في مناطق مختلفة من ليبيا”.

وضم الاجتماع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)؛ ورؤساء مشاركون إضافيون، بمن فيهم سفراء لدى ليبيا من المملكة المتحدة، والاتحاد الأفريقي والقائم بالأعمال في السفارتين الفرنسية والإيطالية في ليبيا؛ وسفراء وممثلون من روسيا والجزائر ومصر وألمانيا وهولندا وسويسرا والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر ليبية لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أبرز النقاط التي جرى التوافق عليها بين أعضاء لجنة “6+6” المعنية بإعداد القوانين الانتخابية، والمجتمعة في المغرب حاليا.

وفق المصادر، اتفقت اللجنة على 80% من المواد الأساسية بالقوانين الانتخابية بما فيها انتخاب الرئيس ومجلس الأمة بغرفتيه (البرلمان، ومجلس الشيوخ). وضمن أبرز التعديلات التي جرى التوافق عليها في القانون الانتخابي المتعلق بالرئاسة، هو إجراء جولة إعادة بين أول مركزين في المرشحين، حتى في حال تحصل المترشح على 50+1، فإنه يجري جولة إعادة مع المترشح الذي يليه. وفيما يتعلق بانتخابات البرلمان ومجلس الأمة، لن يسمح بترشح مزدوجي الجنسية، ويطلب منه تقديم إقرار بأنه لا يحمل أي جنسية أخرى.

وأكدت المصادر أن الجوانب المتبقية حتى الآن تتمثل في توزيع المقاعد ونسب تمثيل المرأة والشباب، والدوائر الانتخابية. وأعلنت لجنة 6+6 الليبية المشتركة المكلفة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بإعداد قانون الانتخابات، الأسبوع الماضي، أنها حققت توافقاً كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان.

والثلاثاء الماضي، أكد رئيس لجنة 6+6 بمجلس الدولة الليبي عمر أبو ليفة، أن مجلس الأمة سيشكل من غرفتي مجلسي النواب والشيوخ. وأضاف بوليفة، خلال مؤتمر صحفي لرئيسي لجنة الحوار 6+6، أننا نسعى للتوصل لإطار تشريعي لإجراء الانتخابات.

وشدد بوليفة على أن أجواء إيجابية خيمت على المفاوضات والمباحثات بين وفدي مجلسي الدولة والنواب. وفي سياق متصل أصدرت لجنة 6+6 بيانا حول نتائج المباحثات التي عُقدت في مدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة والمكلفة بإعداد مشروعات القوانين الانتخابية.

وأكدت اللجنة، خلال بيان لها، أن السلطة التشريعية القادمة أي مجلس الأمة ستشكل من غرفتين مجلس النواب ومجلس الشيوخ وهو ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها.