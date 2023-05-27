المشري يتحدث عن قرب الانتهاء من القوانين الانتخابية وموعد صدورها.. وعلامة استفهام كبيرة حول أيرادات النفط!

تحدث رئيس المجلس الاعلى للدولة الاستشاري، خالد المشري عن القوانين الانتخابية، مؤكداً انها باتت في شكلها النهائي وستصدر خلال أسبوع.

وقال المشري في تصريحات خلال لقاء تلفزيوني على قناة المسار أن “هذه القوانين لن تُطبق إلا في ظل حكومة موحدة وليست حكومة فساد وشراء ولاءات”، مضيفاً “أجهز ملف كامل بخصوص تهريب النفط الذي أصبح أكبر من الفساد والسرقة وأصبح نهب لثروة الليبيين الوحيدة”.

وأضاف المشري “هناك علامات استفهام كبيرة حول تحويل إيرادات الوطنية للنفط فتح حساب لها في الإمارات والعقود التي تتم على المدى الطويل”.

وأكد المشري أنه تم “تشكيل 3 لجان؛ الأولى لمتابعة تزوير الرقم الوطني، والثانية للسجل العقاري واستغلاله، والثالثة بخصوص النفط وتهريبه، مشيراً إلى أنه “يرفض استئثار الدبيبة بملف أمن الزاوية لأنه يستغلها لأهداف خاصة”.

وقال المشري أن الرئاسي لابد أن يتحرك ويسحب هذه الصلاحيات من الدبيبة”.