المشري يكشف انفراد الدبيبة بقرار قـصف الزاوية دون علم المنفي والحداد والنمروش

كشف رئيس المجلس الاعلى للدولة الاستشاري، خالد المشري، عن انفراد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بقرار قصف الزاوية دون علم المنفي والحداد والنمروش.

وأضاف المشري في تصريحات خلال لقاء تلفزيوني على قناة المسار أنه كان هناك امتعاض في الزاوية بأنهم يتحدثون عن إنهاء الجريمة وأعضاء اللجنة الأمنية ليس لديهم علم بالقصف.

وأضاف المشري أن الطيران المسير جُلب لطرابلس في فترة العدوان، ثم تم تحويله لوزارة الداخلية لغرض متابعة تهريب الوقود والهجرة، مشيراً إلى أن الدبيبة قرر بعد ذلك نقل تبعية الطيران المسير لوزارة الدفاع وأصبحت إدارته تتم من خلاله هو.

وأشار المشري إلى أن المنفي أخبرني صراحة بأنه لم يكن لديه أي علم بالعملية وقال لي إن النمروش كان بصحبته لحظة القصف ولم يكن لديه أي علم، مضيفاً “اتصلت أنا أيضًا بالنمروش وأكد لي أنه لم يكن لديه أي علم بالقصف وقال لي إن الحداد أيضًا ليس لديه علم”.

ونوه المشري إلى أن “اللافي أيضًا وهو من مدينة الزاوية والقصف قريب منه أخبرني أنه ليس لديه أي علم وأبدى استيائه من تلك العملية”.