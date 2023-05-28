المشري: استهداف الزاوية رسالة من “الدبيبة” لكل من يتحدث عن حكومة جديدة

أكد رئيس المجلس الاعلى للدولة، خالد المشري أن استهداف مدينة الزاوية بالطيران المسير رسالة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للنائب علي بوزريبة وللنواب ولكل من يتحدث عن حكومة أخرى.

وأضاف المشري في تصريحات خلال لقاء تلفزيوني على قناة المسار أن الدبيبة يريد أن يقول إن يدي طويلة وتستطيع أن تصل حتى إلى بيوتكم.

وقال المشري أن المجموعات المسلحة شرقًا وغربًا وجنوبًا استفاقت على مصادر للثراء السريع والكسب الحرام عبر تهريب الوقود والبشر والمخدرات، مضيفاً أن عمليات التهريب تحولت في ليبيا إلى عمل منظم، حيث يتم تهريب الوقود من خلال بواخر إلى مواقع معينة على الساحل”.

وأكد المشري أنه “يتم ملء خزانات هذه البواخر في وضح النهار في رضا من الدولة عن هذه الأعمال لأن المجموعات التي تقوم بذلك مشرعنة وذات نفوذ”.

ونوه المشري إلى أن “حراك مدينة الزاوية ضد الجريمة لم يكن له أي طابع سياسي، لكنه حراك شعبي لغرض توفير الأمن والقضاء على الجريمة”، مشيراً إلى أنه “بالتزامن مع هذا الحراك قام النائب علي بوزريبة باصطحاب مجموعة من الأعيان والنواب عن المنطقة الغربية لزيارة عقيلة”.

وقال المشري “النائب علي بوزريبة ومن معه صرحوا في لقائهم بعقيلة بضرورة تشكيل حكومة موحدة لكل ليبيا وهو ما أزعج الدبيبة”، مؤكداً أن “الدبيبة لم يكن ضمن الإطار المُكلف بمحاربة الجريمة في الزاوية فهذا العمل كان مكلفًا به الحداد واللجنة الأمنية”.

وافاد المشري أن “الدبيبة استلم الملف دون سابق إنذار وحدد أهدافًا دون التنسيق مع ضباط الزاوية في المجموعة التي تم تشكيلها بالمدينة”، مضيفاً أن “الدبيبة استهدف أولاً موقع الماية الذي يملك النائب علي بوزريبة سيطرة عليه بالإضافة للمنطقة السكنية للنائب أيضًا”.