محجوب: ستعلن “مافيا الدبيبة” عن قرار رفع الدعم عن المحروقات قريبًا

الوطن| رصد

أكد الناشط السياسي محمد محجوب أن الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ستعلن خلال الأيام القادمة عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، ليصل سعر اللتر لـ600 درهم.

وقال الناشط السياسي محمد محجوب في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي تويتر: “ستعلن مافيا الدبيبة خلال الساعات أو الأيام القادمة عن قرار رفع الدعم عن المحروقات؛ لزيادة معاناة المواطن اليومية، القرار جاهز منذ أيام، فقط ينتظر اللص حتى تجمع له قناة فبراير كم صورة وفيديو للدخان الذي يتصاعد إثر عمليات القصف على أنها لقطات لصهاريج تهريب الوقود، ومن ثم سيعلن”

وأكمل محجوب تغريدته قائلًا “السعر الجديد والمتوقع هو 600 درهم لكل لتر”، مؤكدًا “القرار كارثي وستكون له عواقب لا تحمد عقباها، لا سيما وأن المواطن يعاني من تأخر في المرتبات وعدم وجود السيولة في المصارف”.