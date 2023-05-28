وزير العمل يبحث آليات تسهيل إجراءات استقدام العمالة المصرية إلى ليبيا

استعرض وزير العمل الليبي، علي العابد الرضا، إجراءات استقدام عمال مصريين ضمن مشروعات ائتلاف شركات مصرية، بعد تسلّم بعض مواقع الأعمال، وآلية تسهيل إجراءات دخولهم.

وبحسب بيان وزارة العمل الليبية، جاء ذلك، خلال لقاء الجمعة، بالعاصمة المصرية القاهرة، مع ممثلي ائتلاف الشركات المصرية من شركات (أوراسكوم وحسن علام روّاد الهندسة الحديثة، ونيوم للتطوير العقاري).

وعلى هامش اللقاء، قدم ائتلاف الشركات المصرية عرضاً مرئياً حول توضيح خطة عملها وآلية تنقل العمالة إلى ليبيا.

وفي 12 مارس الماضي، تسلّم ائتلاف الشركات المصرية مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس، وذلك بعد انتهاء أعمال فتح المسارات لاستكمال بناء الطريق.

وخلال لقاء مع ممثلي الائتلاف آنذاك، أعرب دبيبة عن اعتزازه بالتعاون مع مصر، معتبراً أن الاقتصاد يمكنه تقريب المسافات بين البلدين.

وناقش وفد مصري رفيع المستوى ومسؤولون من جهاز المخابرات المصرية، في 18 مايو، مع ممثلين لحكومة الوحدة الوطنية انطلاق المشروعات التي ينفذها ائتلاف الشركات المصرية بعد تسلّم مواقع الأعمال، وإنهاء إجراءات العمالة وتجهيز المقارّ الخاصة بهم، إضافة إلى مناقشة حزمة من المشاريع في مجال الكهرباء والبنية التحتية.