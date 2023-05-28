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تقديراً لمواقفه الوطنية.. وفد من قبيلة النوايل يُكرّم “عقيلة صالح”

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة وفداً من قبيلة النوايل.

ووفق تصريح المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق” عبر صفحته على فيسبوك، تناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة.

وثمّن وفد قبيلة النوايل الجهود التي يبذلها رئيس مجلس النواب في سبيل إنهاء الأزمة الليبية والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار وتحقيق إرادة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ،

 وفي ختام اللقاء كرّم وفد قبيلة النوايل المستشار ” عقيلة صالح ” بدرع تقديراً لمواقفه الوطنية

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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