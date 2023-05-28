| للمرة الثانية خلال يومين.. طائرات مسيرة تقصف مواقع بمدينة الزاوية

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2023/05/27 على الساعة 18:32

: تعرضت مدينة الزاوية، للمرة الثانية خلال يومين، اليوم السبت، لقصف جوي. حيث شنت القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ضربات جويّة على مواقع في المدينة، ضمن عملية عسكرية قالت إنها تهدف لمطاردة المهربين وتطهير الساحل الغربي للبلاد من العصابات الإجرامية.

وقالت مصادر محليّة، في تصريحلت إعلامية، إن الطيران المسيّر قصف اليوم، مواقع تابعة لمليشيات مسلحة واسعة النفوذ، وشاحنات تهريب وقود. فيما أظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة من مواقع التواصل الاجتماعي تصاعدا كثيفا لأعمدة الدخان من المواقع المستهدف.

كما نشرت بعض الصفحات علي مواقع التواصل الإجتماعي، صورًا متداولة لقصف طائرات بدون طيار خلف مستشفى نسمة بالمدينة، كما أشارت إلي الطائرات المسيرة قصفت أيضا مواقع بالقرب من جزيرة الركينة في الزاوية وأنباء عن سقوط جرحي

يشار إلي أن المدينة تعرضت الخميس الماضي أيضا لضربات جوية، أثارت بلبلة واسعة، حيث اتهم معارضون للدبيبة حكومته بمحاولة تصفية خصومه وإدخال المدينة في دوامة حرب جديدة.

وأعلنت وزارة الدفاع التابعة لحكومة طرابلس، أنها نفّذت “ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي”، من دون تقديم تفاصيل أخرى.

وأمس الجمعة، ندد مجلس النواب، بالاعتداء السافر على مقر سكن عضو مجلس النواب في الزاوية علي أبوزريبة، مستنكرا الاعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية في المدينة، وذلك في إشارة إلي ما سمّاه “هجومًا” نفّذته، حكومة الوحدة الوطنية على منزل أبوزريبة.

وقال بيان صادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب “تابع مجلس النواب بقلق شديد أحداث الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة في مدينة الزاوية، والتي استهدفت منزل عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة”. وأضاف المجلس في بيانه “ندين ونشجب الاعتداء السافر ونستنكر بذات الشدة الاعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية”. واستنكر النائب أبوزريبة، “غارة بطائرة مسيّرة” على منزله.

والخميس الماضي، اتهم عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي أبوزريبة، في تصريحات إعلامية، الطيران التركي بقصف بعض المواقع في منطقة السيدة زينب في مدينة الزاوية وميناء المايه للقصف بطيران حربي مسير.

واعتبر عضو مجلس النواب، أن هذا القصف والتعدي بمثابة إعلان حرب بين القوات التركية الموجودة في ليبيا ضد القوة الوطنية الليبية، وضد المواقع الرافضة لهذا الوجود علي الأراضي الليبية.

وأضاف أبوزريبة أن الطيران المُسير التركي استهدف مدينة الزاوية بأوامر من الدبيبة، ونستغرب قيام الطيران التركي المسير الذي يتحرك بأوامر الدبيبة باستهداف استراحتي في منطقة أبوصرة.