وفد من “ديوان المحاسبة” يبحث مع الوكالة الأمريكية للتنمية مستجدات التعاون المستقبلي

بحث وكيل ديوان المحاسبة “علاء الدين المسلاتي” مع الممثل الإقليمي للوكالة الأمريكية للتنمية مستجدات التعاون المستقبلي بين الجهتين في مجال التدريب.

وبحسب البيان الصادر من الديوان عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أكد الوكيل خلال الاجتماع الذي عقد في تونس العاصمة على أهمية دور مشروع بناء القدرات في دعم وتطوير الأداء، من خلال استعراض الجوانب الفنية لمجالات التعاون المستقبلي، في إطار أولويات الديوان.

كما أكد بيان الديوان على اهتمامه بتوفير مزيد من برامج التعليم والتدريب المستمر لكوادره، لمواكبة التطورات الإقليمية والدولية، بحسب مكتبه الإعلامي.

ومن جانبه، أشاد المدير الإقليمي للوكالة بالشراكة الاستراتيجية مع الديوان، باعتبارها نقطة تحول بارزة في مجال الشركات مع المؤسسات الليبية، مثنيا على البيئة المناسبة للتعاون المثمر بما يحقق الفائدة المرجوة والاستعداد لمواصلة التعاون.